Maltempo Sicilia: crolla soffitto a Catania, anziana estratta viva dalle macerie

14 ottobre 2018 15:05

E’ crollato a Catania il soffitto di un’abitazione per via del forte maltempo che sta imperversando in città: un’anziana è stata estratta viva dalle macerie, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre gli uomini del 118, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Il crollo si è verificato questa mattina, mentre l’82enne dormiva. Non sono coinvolte altre persone. La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso del “Vittorio Emanuele” di Catania. La Protezione civile ha diramato anche per oggi un avviso di allerta meteo con criticità “arancione”.