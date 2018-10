Maltempo: Calabria nel caos, ancora fermi i treni tra Catanzaro e Crotone

6 ottobre 2018 12:42

E’ ancora sospeso, per le conseguenze del maltempo, il traffico ferroviario lungo la linea jonica tra Catanzaro e Crotone. A riferirlo, in un comunicato, e’ Rete ferroviaria italiana. Da stamattina e’ interrotta anche la linea tra Crotone e Sibari. “A causa del Maltempo che da due giorni sta interessando la Calabria – afferma ancora Rfi – permane critica la circolazione ferroviaria lungo la linea jonica”. “L’impraticabilita’ delle strade, che sono allagate – si aggiunge – impedisce a Trenitalia di organizzare un servizio sostitutivo con autobus. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare l’infrastruttura e garantire la circolazione in sicurezza dei treni”.