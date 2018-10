28 ottobre 2018 21:22

Maltempo, Calabria in ginocchio: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco sulla SS106, sia per soccorre automobilisti con le auto bloccate, sia per allagamenti e caduta di alberi

La strada statale 106 è allagata in vari tratti del suo percorso dal quartiere Lido di Catanzaro in direzione Crotone. E’ l’effetto della violenta pioggia caduta per tutto il pomeriggio su gran parte della fascia ionica della Calabria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, sia per soccorre automobilisti con le auto bloccate, sia per allagamenti e caduta di alberi.

Foto di repertorio