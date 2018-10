Maltempo in Calabria, allarme della protezione civile nella notte: “vite umane a rischio, non uscite di casa e se abitate vicino a fiumi salite ai piani alti”

5 ottobre 2018 00:23

Maltempo in Calabria, situazione critica su tutta la Regione: pesantissimo avviso della protezione civile regionale

Il maltempo sta interessando la Calabria in modo pesantissimo nella notte, con piogge torrenziali su tutta la Regione. L’Allerta Meteo è di livello elevato da giorni, tanto che oggi – Venerdì 5 Ottobre – le scuole rimarranno chiuse per il terzo giorno consecutivo a Catanzaro, Crotone e Soverato, dove i sindaci hanno deciso di adottare l’apposita ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici proprio per il maltempo che continuerà per altre 24 ore su tutta la Regione. Nel reggino le scuole saranno chiuse a Palmi.

C’è preoccupazione a Gioia Tauro per la piena del torrente Budello, sempre più minaccioso durante la notte: si teme che possa esondare.

A causa della pioggia torrenziale che sta interessando la Calabria, la protezione civile regionale ha diramato un allarme eloquente: “Sono in corso piogge molto intense in tutta la Calabria che possono mettere a rischio l’incolumità delle vite umane. Si sconsiglia vivamente di uscire, se non per motivi strettamente necessari. Si consiglia chi occupa edifici prossimi ad aste fluviali di recarsi ai piani alti. Eventuali criticità potranno essere segnalate al numero verde 800222211 della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Calabria, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno“. Il maltempo proseguirà anche per tutta la giornata di Venerdì 5, anzi si intensificherà ulteriormente proprio nel pomeriggio-sera di Venerdì.

Ecco, intanto, le immagini in diretta da Lamezia Terme nella notte: