7 ottobre 2018 16:00

Maltempo in Calabria: aperto un fascicolo per omicidio colposo in riferimento alla strage di Lamezia Terme

Il maltempo dei giorni scorsi in Calabria ha fatto danni e morti. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento alla morte di Stefania Signore, 30 anni, del figlio Cristian, 7 anni, e alla scomparsa di Nicolò, 2 anni. Gli esperti della Procura dovranno fare piena luce su quanto verificatosi nella serata di giovedì scorso.