Maltempo: strage in Calabria, la solidarietà di Nicolò

29 ottobre 2018 16:05

Nicolò: “esprimo sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari ed ai parenti delle vittime della tragedia di Isola Capo Rizzuto”

“Esprimo sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari ed ai parenti delle vittime della tragedia di Isola Capo Rizzuto ed a tutta la comunità colpita da questo grave lutto. Porgo le mie sentite condoglianze ad Antonella Stasi, già vice presidente della Giunta regionale e moglie dell’imprenditore Massimo Marrelli, stimato professionista che ha perso la vita assieme ai tre operai Santo Bruno, Ennio Colacino e Mario Cristofaro”. È quanto afferma in una nota il consigliere regionale Alessandro Nicolò. “Grande tristezza per una disgrazia che ha spezzato la vita di quattro persone e che ha lasciato attonita un’intera regione. L’evento – conclude il consigliere regionale – riporta l’attenzione sulle condizioni di fragilità del nostro territorio e sull’emergenza idro-geologica che in Calabria, anche alla luce di un mutamento generale delle condizioni climatiche, impongono particolare riflessione ed approfondimento”.