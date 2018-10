Maltempo, Calabria in ginocchio: torrenti esondati, evacuata famiglia nel cosentino

28 ottobre 2018 21:32

Maltempo, Calabria in ginocchio: strade allagate e tre torrenti esondati nel centro di Cariati dove piove da diverse ore

Strade allagate e tre torrenti esondati nel centro di Cariati dove piove da diverse ore. Evacuata l’abitazione di due anziani nei pressi del fiume Nicà, che ha raggiunto i limiti degli argini. Chiuso al traffico il ponte che attraversa lo stesso fiume in via precauzionale. I due anziani evacuati, costretti a letto e tenuti in vita da apparecchiature mediche per patologie croniche, sono stati trasferiti in ambulanza nell’ospedale di Cariati. I sanitari del 118, a causa degli allagamenti, sono stati supportati nel trasferimento in ospedale dai Vigili del fuoco, dai carabinieri e dai volontari della Protezione Civile. Al momento, da una prima valutazione da parte della macchina comunale, i danni sono ingenti in tutto il territorio di Cariati. In tilt anche l’impianto idrico del Comune che mette a rischio l’erogazione di acqua potabile sul territorio.