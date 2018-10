28 ottobre 2018 17:34

Il maltempo non dà tregua alla Calabria: esonda fiume, chiuso tratto della SS106

Pioggia, vento e nebbia stanno flagellando nuovamente, dalla scorsa notte, la Calabria. Allagamenti in diverse zone, alberi caduti, danni alla viabilità. Oggi pomeriggio, fra Torretta di Crucoli (Crotone) e Cariati (Cosenza), dal chilometro 299 al 294, la strada statale 106 e’ stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per l’esondazione del fiume Nicà. Numerosi gli automobilisti bloccati, in una coda chilometrica, sotto una pioggia che sembra non dare tregua.