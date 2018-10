7 ottobre 2018 15:30

Maltempo, il presidente del Senato domani mattina sarà in Calabria per portare la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione degli scorsi giorni

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, domani mattina sarà in Calabria per portare la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione degli scorsi giorni. E’ quanto si legge in una nota. “Alle ore 10.30, nella sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme -si legge ancora- il presidente del Senato terrà una conferenza stampa dopo aver visitato le zone devastate dal maltempo”.

(AdnKronos)