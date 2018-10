24 ottobre 2018 20:46

Maltempo Calabria, allagato il Parco archeologico di Sibari: “stiamo lavorando per rimettere in funzione il sistema del wellpoint, cioè il sistema delle pompe idrovore”

Le forti piogge in Calabria hanno provocato un allagamento al Parco archeologico di Sibari, già interessato da un alluvione nel 2013. L’area é ricoperta da circa mezzo metro d’acqua. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe avere mandato in tilt anche il gruppo elettrogeno che alimenta l’intero parco archeologico. “Ci siamo già attivati. Stiamo lavorando – afferma la direttrice Bonofiglio – per rimettere in funzione il sistema del wellpoint, cioè il sistema delle pompe idrovore. Speriamo che già nelle prossime ore si possa ritornare alla normalità e solo allora potremmo sapere cosa è realmente successo”.