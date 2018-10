Maltempo in Calabria: allagamenti nel cosentino, parecchi gli interventi dei Vigili del Fuoco

23 ottobre 2018 11:49

Maltempo in Calabria: vigili del fuoco a lavoro per allagamenti nel cosentino

A seguito degli allagamenti causati dalla forte pioggia che sta colpendo la fascia ionica cosentina, sono parecchi gli interventi dei Vigili del Fuoco. L’acqua ha invaso alcune strade nelle localita’ Toscano e Vespucci, raggiungendo anche i piani inferiori di alcuni fabbricati. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere invalidi o anziani, impossibilitati a lasciare le loro case a causa dell’acqua. Diversi gli interventi dei pompieri, anche con l’impiego di idrovore per aspirare l’acqua fuoriuscita dai tombini, ma non sono segnalate, al momento, situazioni di particolare gravita’. Sul resto della regione, sul cui territorio vige l’allerta meteo arancione, continua a piovere. In Calabria e’ ancora vivo l’effetto del nubifragio che il 5 ottobre scorso, a Lamezia Terme, nel Catanzarese, ha ucciso una donna ed i suoi due bambini, travolti dall’acqua e dal fango.