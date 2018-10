Allerta Meteo: Calabria nel caos, le ricerche del bimbo disperso proseguiranno tutto la notte

5 ottobre 2018 22:00

Allerta Meteo, maltempo Calabria: le ricerche del bimbo disperso proseguiranno tutto la notte

Allerta Meteo- Continueranno tutta la notte le ricerche del bimbo di due anni disperso in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria. Il bimbo è scomparso nella zona di San Pietro lametino mentre si trovava con la madre e il fratellino di 7 anni, trovati morti. Sul posto ci sono un centinaio di vigili del fuoco impegnati nelle ricerche, rese difficoltose anche dai temporali, che continuano. I pompieri, che hanno installato un posto di comando avanzato sulla zona, stanno svuotando alcune vasche di raccolta acque per verificare la possibile presenza del corpo del bimbo. A supporto sono intervenute anche squadre da Salerno e da Benevento. Intanto il maltempo continua a imperversare e aumentano le chiamate di soccorso; per i vigili del fuoco sarà una lunga nottata: in coda ci sono almeno un centinaio di altri interventi.