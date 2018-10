Allerta Meteo, Calabria nel caos. Borrelli: “infondate le polemiche sul sistema di allertamento”

5 ottobre 2018 21:18

Allerta Meteo, Calabria nel caos. Borrelli: “le polemiche sul sistema di allertamento sono tutte infondate. Anche questa volta l’allerta era stata data ed era stata coerente”

“Le polemiche sul sistema di allertamento sono tutte infondate. Anche questa volta l’allerta era stata data ed era stata coerente”. Lo ha detto il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli. “I sindaci – ha aggiunto Borelli – avevano detto che avrebbero chiuso le scuole e lo hanno fatto. Bene hanno fatto se hanno ritenuto che quelle scuole si trovassero in un’area in cui potevano esserci dei pericoli. Voi dovete sapere che chi gestisce il territorio e’ il sindaco. Noi stiamo lavorando per fare una piattaforma nazionale di allertamento e supportare i sindaci con una gestione centralizzata ma bisogna partire dalla pianificazione di protezione civile che deve essere aggiornata e su base cartografica. Quindi dobbiamo automatizzare i piani di protezione civile, che oggi sono solo sulla carta o su un cd rom”.