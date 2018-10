Maltempo in Calabria: molti i danni e i disagi, scoperchiata chiesa

4 ottobre 2018 18:30

Maltempo in Calabria: molti i danni e i disagi, soprattutto tra le province di Catanzaro e Crotone

Ondata di maltempo in Calabria: molti i danni e i disagi, soprattutto tra le province di Catanzaro e Crotone. Forti raffiche di vento si sono registrate nel Crotonese, tali da scoperchiare la chiesa di località Setteporte di Rocca di Neto: i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la struttura. Diversi interventi dei pompieri anche a Corazzo di Scandale per la rimozione di alberi caduti. Allagamenti in tutta la fascia ionica del Catanzarese: colpite soprattutto Cropani, Sellia Marina, Botricello e Catanzaro lido. La Protezione civile ha rilevato il superamento del livello 3 di pioggia, con altissimo rischio, in diverse zone della Presila catanzarese.