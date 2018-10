Maltempo, Bruno Bossio: “Subito 10 milioni per danni per Calabria e Sardegna”

11 ottobre 2018 19:29

Depositato alla Camera l’emendamento al decreto emergenze per far fronte alle emergenze in Calabria e Sardegna causate dalle alluvioni

Il gruppo PD alla Camera dei deputati ha depositato oggi, prima firmataria l’On Enza Bruno Bossio, un emendamento al decreto emergenze. Sarà esaminato e discusso in commissione Trasporti e prevede che lo Stato attivi tutti gli strumenti e le risorse necessari a far fronte ai danni provocati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Calabria e la Sardegna.

In particolare, l’emendamento sollecita esplicitamente l’investimento di 10 milioni di euro – con contestuale indicazione delle coperture finanziarie – da destinare al ripristino della rete viaria, alla ripresa e al recupero degli immobili e delle attività produttive e agricole gravemente danneggiati dal maltempo e per tutti i necessari interventi volti a evitare condizioni di ulteriore pericolo.

L’on Bruno Bossio, ha dichiarato che si è inteso, inoltre, chiedere la immediata definizione degli ambiti territoriali di intervento, in accordo con i Presidenti delle Regioni, attraverso la emanazione di un decreto della Presidenza del Consiglio.