Da Lipari a Bergamo: l’incredibile storia (a lieto fine) di Lucia, la gattina cieca salvata dai volontari dell’Enpa [FOTO]

25 ottobre 2018 18:22

Lucia vagava smarrita nelle campagne di Lipari, adesso vive a Bergamo coccolata dalla sua famiglia adottiva e dal suo amico Mr. Wu

Vagava sperduta tra le campagne di Lipari e adesso è una gattina felice e spensierata, coccolata dall’amore dei suoi genitori adottivi e dal suo amico Mr. Wu (un gatto). È la storia a lieto fine di Lucia, gattina non vedente salvata da due volontarie Enpa di Lipari. Dal giorno del suo ritrovamento, lo scorso ferragosto, per la micetta è scattata una vera e propria gara di solidarietà e per fortuna la sua è una storia a lieto fine, lunga oltre mille chilometri: Lucia, grazie all’Enpa della Lombardia e di Lipari, è stata adottata da una famiglia di Bergamo e trascorrere le sue giornate tra le mura protetta dall’amore della sua nuova famiglia. Nella gallery le immagini della gattina: