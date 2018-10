Reggio Calabria, Agliano: “il M5S attacca il Liceo “Da Vinci” ma ignora da anni i guasti della giunta Falcomatà”

25 ottobre 2018 17:45

Agliano: “il silenzio della Dieni su Reggio Calabria viene violato solo per colpevolizzare un’intera scuola, il Liceo “L. Da Vinci”, la sua ottima Dirigente Giusy Princi e gli incolpevoli studenti”

“In tempo di “grillismo”, non avevamo ancora scoperto una devianza tipicamente reggina: “l’oltranzismo duro e puro pilotato”, della deputazione grillina calabrese e, in particolare, dell’on. Federica Dieni. Non si comprenderebbe altrimenti, infatti, la sua totale “assenza” riguardo le dinamiche della città di Reggio Calabria. Ad oggi, non vi è traccia di prese di posizioni della stessa deputata nei confronti dell’incapace azione amministrativa della Giunta Falcomatà, né in relazione a scelte inadeguate e penalizzanti per i cittadini, né per questioni attinenti alla sfera giudiziaria che hanno riguardato lo stesso esecutivo comunale. Si tratta di un disinteresse legato squisitamente a dimenticanza? – e già questo sarebbe negativo – O siamo dinanzi ad una compiacente volontà di non disturbare “l’amico” Sindaco? O, ancora peggio, ai 5Stelle piace questa gestione amministrativa e ne condividono l’operato?“. E’ quanto scrive in una nota Giuseppe Agliano, coordinatore “Reggio Futura”. “Il silenzio della Dieni su Reggio -prosegue- viene violato solo per colpevolizzare un’intera scuola, il prestigioso Liceo “L. Da Vinci”, la sua ottima Dirigente Scolastica Giusy Princi (la quale ha già risposto per le rime) e gli incolpevoli studenti, rischiando di trasformarsi in una ammissione indiretta di vicinanza ideologica e politica della stessa deputata alla giunta comunale di centrosinistra”.