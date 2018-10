2 ottobre 2018 21:05

Moavero: “il programma è di tenere una conferenza per la Libia per facilitare il processo in corso. La terremo nei giorni 12-13 novembre a Palermo”

“Il programma è di tenere una conferenza per la Libia per facilitare il processo in corso. La terremo nei giorni 12-13 novembre, con una giornata incentrata sugli interlocutori libici e una alla presenza dei membri della comunità internazionale. Si terrà a Palermo, importante città italiana e vicina allo scenario libico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un’informativa al Senato.