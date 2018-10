Messina, trasporti sullo Stretto e vertenza Liberty Lines: Cardile scrive al Ministro Toninelli

3 ottobre 2018 10:26

Il Presidente del Consiglio comunale di Messina scrive Cardile scrive al ministro Toninelli e all’assessore regionale Falcone: “salvaguardare i 72 lavoratori e ripristinare un collegamento veloce dello Stretto di Messina, adeguato alle esigenze della nostra Città”

Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio Ing. Claudio Cardile unitamente ad alcuni Consiglieri Comunali, ha incontrato una nutrita delegazione di lavoratori della Liberty Lines per affrontare la questione inerente il collegamento veloce dello Stretto di Messina e la salvaguardia occupazionale di 72 lavoratori.

Il Presidente in data odierna ha trasmesso una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità affinché si trovi presto una soluzione.

Ecco la lettera:

“Il sottoscritto Claudio Cardile, Presidente del Consiglio Comunale di Messina, manifesta seria preoccupazione in merito al licenziamento di ben 72 dipendenti della società Liberty Lines e il conseguente peggioramento della continuità territoriale tra Sicilia e Calabria. Il mancato espletamento del nuovo bando di gara per la gestione del servizio di collegamento veloce dello Stretto rispetto alla scadenza del 30 settembre u.s. e la mancata proroga (prevista nel precedente bando fino ad un anno) ha determinato i presupposti di una grave situazione di emergenza sia in termini occupazionali che di efficienza del servizio. Infatti il collegamento veloce dello Stretto, egregiamente svolto fino a qualche giorno fa dalla Liberty Lines, è stato affidato a Bluferries e alla consociata Blue Jet con soli due aliscafi (il contratto di servizio ne prevedeva tre, in quanto il terzo aliscafo sarebbe servito a subentrare, senza disagio per gli utenti, in caso di avaria). Dunque in caso di avaria di uno dei due aliscafi Bluferries utilizzerebbe una nave bidirezionale che certamente non è adeguata a garantire un collegamento veloce”.