Lazzaro (Rc): discarica Comunia, incontro con l’Assessore Rizzo

23 ottobre 2018 15:28

Lazzaro, discarica Comunia: importante incontro alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente dott.ssa Antonella Rizzo

Giovedì 25 ottobre con inizio alle ore 16,30, si terrà a Lazzaro di Motta San Giovanni nei locali comunali del Centro Turistico di Accoglienza denominato “Porta di accesso Area Grecanica” un importante incontro organizzato dai promotori del registro raccolta firme per il “No Discarica di Comunia”. Sarà un occasione importante, dichiara l’avv. Carmela Latella tra i promotori dell’iniziativa, soprattutto per ottenere chiarimenti dall’assessore regionale all’Ambiente, dott.ssa Antonella Rizzo e dal Capo Dipartimento Ambiente Regione Calabria Arch. Orsola Reillo, tra i principali interlocutori di questo incontro che vede tra gli inviati ad intervenire: il Comune di Motta San Giovanni, le Associazioni del territorio, i Consiglieri Regionali, la Città Metropolitana di Reggio Calabria che sarà presente nella persona del delegato all’Ambiente Avv. Antonino Nocera, l’Avv. Angelo Calzone esperto di diritto ambientale e presidente WWF Vibo nonché, uno trai i pochi avvocati italiani ad occuparsi di reati ambientali e sempre in prima linea a difesa delle popolazioni, la Cittadinanza del Comune di Motta San Giovanni che è l’unica vera protagonista della questione oggetto dell’incontro. Un concetto su tutti campeggerà in questo incontro: “Senza la gente non si decide niente!”. Utilizziamo bene questa importante opportunità di dialogo tra gli Enti e la popolazione. La conferenza di servizi conclusasi lo scorso 27 luglio contrariamente a quello che si vorrebbe far credere, non ha posto la parola fine alla annosa questione sulla riapertura con ampliamento della Discarica Comunia di Lazzaro, la decisione finale non è ancora stata adottata. All’incontro porteremo le nostre istanze e valutazioni. Riteniamo infatti, che un opera di tale portata non può e non deve essere decisa senza la partecipazione con decisione diretta della cittadinanza che è l’unica reale destinataria degli effetti della decisione. Sia chiaro, non ci si vuole sostituire a nessuno e si rispetta il ruolo delle Istituzioni preposte ma, si ribadisce, una decisione così importante per il nostro futuro, non può essere adottata dalla rappresentanza delegata. La vera e grande opportunità offerta da questo incontro, è quella di ottenere una serie di chiarimenti dall’Assessore Regionale all’Ambiente e dal Capo Dipartimento. La partita è ancora aperta e l’ultimo goal sarà segnato da tutti noi cittadini!