Lavori in corso sull’Autostrada A20 Messina-Palermo: ecco come cambia la viabilità

15 ottobre 2018 11:56

Proseguono i lavori di manutenzione del verde sull’Autostrada A20 Messina-Palermo: al via gli interventi anche nella galleria “Gallizza”

Proseguano con ritmo serrato i lavori di manutenzione del verde nella Autostrada Messina-Palermo. Dopo quelli eseguiti tra la tangenziale di Messina e lo Svincolo di Barcellona P.G., ora gli interventi saranno effettuati nella tratta tra Barcellona P.G. e Falcone, inclusi gli svincoli.

Tutti i lavori saranno eseguiti in entrambe le direzioni di marcia, senza interrompere la circolazione, in orario diurno e se necessario anche nelle ore notturne.

Per la esecuzione di tale manutenzione – che si concluderà il prossimo 31 ottobre, per poi proseguire in altre tratte – sarà necessario parzializzare, di volta in volta, le corsie di marcia, di sorpasso e di emergenza. Ditta esecutrice COSMAK srl di S.Piero Patti.

Infine, sono stati avviati i lavori di pulizia e sistemazione della galleria Gallizza (posta nella carreggiata monte, direzione di marcia per ME, in corrispondenza geografica zona Cefalù) per eliminare le perdite di acqua ed assicurare il corretto funzionamento del transito e garantire adeguati livelli di servizio e sicurezza per gli utenti.

La chiusura cantiere è prevista per l’11 dicembre 2018.

Anche in questo caso, per potere eseguire la manutenzione – in orario diurno e notturno – sarà necessario parzializzare, di volta in volta, la corsia di marcia e di sorpasso all’interno della galleria. Ditta esecutrice Costruzioni Drago srl di Tusa.

Per entrambi i lavori – in corrispondenza dei cantieri – viabilità con divieto di sorpasso e limite di velocità 60 km/h. Nelle rampe degli svincoli il limite è di 40km/h.

In loco segnaletica con indicazione lavori e deviazioni. Spese con fondi del CAS.