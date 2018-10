Basket: sconfitta per l’Irritec Costa d’Orlando

20 ottobre 2018 20:00

Basket, l’Irritec Costa d’Orlando gioca bene per 30 minuti ma si perde nell’ultimo parziale concedendo la vittoria per 80 a 62 ad una indomita HSC Roma che ci ha creduto sino alla fine

La Irritec Costa d’Orlando gioca bene per 30 minuti ma si perde nell’ultimo parziale concedendo la vittoria per 80 a 62 ad una indomita HSC Roma che ci ha creduto sino alla fine. Una gara per larghi tratti equilibrata quella giocata al PalaHoney di Roma con un super Roberto Marinello e Balic e Fowler ispirati dai 6,75. L’esperienza di Visnjic e la dinamicità di Mouaha sono state però fatali per la Costa d’Orlando che negli ultimi dieci minuti ha segnato soltanto 7 punti contro i 27 degli avversari. Considerando i parziali dei primi tre quarti quello relativo all’ultimo stride e pesantemente sull’andamento della gara. Il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti di 4 (19-15) ma è nel secondo parziale che la Costa mostra le cose migliori tanto da andare all’intervallo lungo sul punteggio di 34 a 41 con Marinello che sbaglia la tripla sulla sirena. Al rientro dagli spogliatoi la squadra allenata da Condello continua a macinare una buona pallacanestro e regge l’urto determinato dal tentativo di rientrare in partita di Roma. Il terzo quarto si chiude 53 a 55. L’ultimo parziale è blackout per i biancorossi. La gara finisce con un risultato decisamente pesante. Seconda sconfitta consecutiva per la Costa d’Orlando in altrettante trasferte. Adesso ci sarà poco tempo per smaltire la delusione visto che già Giovedì prossimo al Pala Valenti bisognerà affrontare la IUL Basket Roma.