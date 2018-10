Intimidazione al capo della squadra mobile di Caltanissetta: solidarietà del gruppo di Forza Italia all’Ars: “

23 ottobre 2018 21:06

Intimidazione al capo della squadra mobile Caltanissetta, Forza Italia all’ARS: “È in tali situazioni che le Istituzioni devono tutelare chi è in trincea nella lotta contro la criminalità organizzata”

“Ciò che è accaduto al capo della squadra mobile di Caltanissetta, Marzia Giustolisi, la quale è stata destinataria di una busta con un proiettile e una lettera di minacce, è inqualificabile“. Così in una nota il Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Una deplorevole intimidazione alla libertà delle proprie funzioni – sottolinea il Coordinatore provinciale di Caltanissetta, on. Michele Mancuso – che di certo non scoraggia dal raggiungimento dell’obiettivo preposto: la garanzia della legalità e della giustizia “.

“Il Gruppo di Forza Italia all’ARS esprime dunque totale solidarietà al Capo della squadra mobile di Caltanissetta. È in situazioni del genere che le Istituzioni devono compattarsi, aldilà del colore politico, per tutelare coloro che quotidianamente sono in trincea nella lotta contro la criminalità organizzata”.