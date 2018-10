Tragedia in Calabria: si ribalta con la motoape, morto 70enne [NOME e DETTAGLI]

23 ottobre 2018 18:56

Tragico incidente in Calabria: si ribalta con la motoape, morto 70enne. L’uomo è deceduto in ambulanza

Tragedia in Calabria dove un uomo, Fortunato Chirico, di 70 anni, è morto stamani in seguito ad un incidente avvenuto a Nicotera, nel vibonese. Il 70enne era alla guida della propria motoape quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato all’altezza di una curva. Chirico è stato soccorso ma è morto poco dopo a bordo dell’ambulanza che lo stava conducendo nel campo sportivo di Nicotera dove, ad attenderlo, c’era l’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruirne la dinamica.