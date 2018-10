“Halloween? No grazie, sono cristiano”

31 ottobre 2018 14:52

La festa di Halloween e’ ormai alle porte. In questi giorni i negozi, i bar, i supermercati e le vetrine sono addobbati con zucche, pipistrelli e maschere di diavoli. Ci sono bambini che vanno di casa in casa a dire la parola ” magica :” DOLCETTO O SCHERZETTO”. La festa di Halloween e’ tipica dei paesi anglosassoni e da circa 10 anni e’ diventata di moda (soprattutto dal punto di vista commerciale) anche in Italia. Tantissime persone e famiglie (che tristezza!!!) aderiscono a questa ” moda” travestendo i propri figli da pipistrelli o fantasmi. Navigando sul web e’ facile trovare articoli, video o messaggi, che propongono gesti alternativi che richiamano alla fede cattolica e che ricordano di celebrare il 1 novembre come Solennita’ di Tutti i Santi. “Mi preme sottolineare – dice il parroco don Giovanni Zampaglione – che la festa di Halloween e’ l’adorazione di Satana e il suo scopo e’ quello di offuscare la Solennita’ di tutti i Santi e di “scompaginare” i piani di Dio. Come comunita’ di Marina di S.Lorenzo mercoledì 31 ottobre alle ore 16:00 ci ritroveremo per sostare in Adorazione per dire il nostro NO AD HALLOWEEN :SIAMO CRISTIANI!!! e poi seguira’ la S.Messa .Nell’attesa del giorno di Ogni Santi vi invito – continua il parroco don Giovanni Zampaglione nella sua riflessione- a postare nelle vostre bacheche( fb, messenger, twitter, instagram) l’immagine del vostro SANTO PROTETTORE. Chi non potesse partecipare , da casa ‘ , puo’ accendere una candela e metterla davanti all’immagine del proprio Santo Protettore e nello stesso tempo puo’ recitare una preghiera. Mi permetto di concludere con uno slogan:”USA LA TESTA….NON LA ZUCCA!!!!”.