Messina: il gruppo Frates di Letojanni in prima linea per “Missione Sorriso”

22 ottobre 2018 15:35

Prosegue a pieno ritmo l’attività del gruppo Fratres di Letojanni: il 28 ottobre la giornata di raccolta sangue

Continua il progetto “Missione Sorriso” del gruppo Fratres Letojanni Donatori di Sangue, iniziativa partita a marzo del 2018 e che ha l’obiettivo di fare animazione ai bambini ricoverati al Policlinico di Messina, grazie alla disponibilità della Dott.ssa Maria Bonsignore. La “terapia del sorriso” vedrà la collaborazione dei Giovani Fratres e le G.eMMe della Misericordia di Letojanni che, in occasione della festa di Halloween, il 31 ottobre, coinvolgeranno i bambini con diverse attività, giochi, maschere da colorare e poter indossare, peluche, palloncini e travestimenti a tema. L’associazione Fratres ha chiesto anche il contributo alla scuola primaria di Letojanni, con solerte disponibilità da parte della professoressa Liliana Fleres, per la raccolta dei peluche da poter donare ai bambini meno fortunati.

I volontari cercheranno di fare del sorriso la medicina migliore che i bambini possano ricevere, di allietare ed alleggerire le loro giornate in ospedale e le terapie, a volte, piuttosto pesanti. È un progetto che i volontari si augurano non sia una tantum, ma un evento costante da riproporre e rinnovare periodicamente durante l’anno. Solidarietà ed altruismo sono il motore delle due associazioni e di questa iniziativa che finora ha dato grandi soddisfazioni ai cuori di ogni singolo volontario. Piccoli gesti per grandi battaglie. Un sorriso, un regalo impagabile che ognuno di noi può donare.

Il 28 ottobre i volontari saranno impegnati nella giornata di raccolta sangue presso l’Unità di Raccolta Fissa, sita in via Monte Bianco.