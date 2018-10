Governo: Salvini e Di Maio fanno pace. Conte: “accordo raggiunto sul fisco”

20 ottobre 2018 18:36

Governo, accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5S e Lega: “abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, abbiamo raggiunto un pieno accordo”

Accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5S e Lega. “Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, abbiamo raggiunto un pieno accordo”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. “La Dichiarazione integrativa riguarda il 30% in più di quanto già dichiarato con il tetto di 100mila per anno d’imposta: no a scudi di sorta all’estero” precisa il presidente del Consiglio in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Inoltre ‘Non c’è nessuna volontà di fare una patrimoniale” affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.