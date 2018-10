In Sicilia tornano le Giornate d’autunno del Fai: visite guidate anche a Messina

8 ottobre 2018 23:06

Tornano le Giornate d’autunno del Fai, tema conduttore dell’edizione 2018 l’acqua: a Messina visite guidate nel borgo marinaro di Ganzirri

Tornano le Giornate d’autunno del Fai in Sicilia e tra le mete c’è anche Messina. Il 13 e il 14 ottobre saranno aperti al pubblico chiese, palazzi, conventi, giardini, musei per promuovere il patrimonio artistico e architettonico dell’isola e sostenere la campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”. 50 i siti scelti dal Fai e 500 i volontari che in Sicilia accompagneranno i visitatori. Il tema conduttore di questa nuova edizione è l’acqua, per questo nella città dello Stretto si esplorerà il lago di Ganzirri, a Siracusa il sistema idrico dell’antica città di Morgantina, a Catania il percorso “Sorgia: dalle fonti del benessere alle fonti del sapere”, a Palermo l’itinerario tra il Castello a Mare e il fiume Oreto, ad Agrigento il giardino della Kolymbethra.