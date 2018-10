A Reggio Calabria la Giornata Mondiale Kiwanis

25 ottobre 2018 12:40

Anche a Reggio Calabria, con i soci della famiglia Kiwaniana, giornata attiva in progetti di service, durante la Giornata Mondiale Kiwanis. I Club della Divisione 13 Calabria Mediterranea si ritroveranno, tutti assieme, sabato 27 Ottobre, alle ore 10:30, davanti all’Aiuola “adottata” dal Kiwanis sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, all’altezza dell’Arena dello Stretto. Un service permanente per la comunità reggina, in regime di convenzione con lo stesso Comune, che si avvale della preziosa collaborazione del Consorzio di Bonifica del Basso Jonio Reggino. Tale importante momento celebrativo, promosso dal Luogotenente Governatore del Kiwanis Divisione 13 Calabria Mediterranea, Leo Giovanni Andrea Casile, vedrà la partecipazione dell’Immediato Past LGT, Francesco Garaffa, del LGT Eletto, Rosario Previtera e degli officer e soci di tutti gli undici Club della Divisione. Ha, inoltre, assicurato la sua gradita presenza l’Assessore alle Politiche sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Minoranze linguistiche del Comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera. Si stima che ogni anno, nella Giornata Mondiale del Kiwanis, oltre 600.000 kiwaniani siano impegnati in ogni parte del mondo in attività di service per la comunità. Dedicando anche solo poche ore ciascuno, contribuiscono con più di 1 milione di ore di service globale in un solo giorno!