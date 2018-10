Messina: torna la Giornata Nazionale degli Alberi

26 ottobre 2018 16:14

Messina è tra i comuni in Sicilia che hanno adottato la Carta della Macchia Mediterranea

Si terrà giorno 21 novembre la Giornata Nazionale degli Alberi. L’iniziativa alla quale parteciperà Messina, coinvolge anche anche altri comuni in Sicilia che hanno aderito alla Carta della Macchia Mediterranea. La Macchia Mediterranea rappresenta un’importante riserva mondiale di biodiversità in quanto a fronte della modesta incidenza territoriale, appena il 2%, accoglie più del 20% delle specie vegetali e animali ad oggi conosciute.

Attualmente nel Bacino del Mediterraneo, a causa della notevole pressione antropica, della diminuzione della fauna, della progressiva desertificazione e dei ricorrenti e devastanti incendi, l’integrità della Macchia Mediterranea è esposta a minacce oggettive e consistenti come anche la sua estensione.

I Comuni siciliani che hanno inizialmente aderito alla Carta sono quelli di Caltagirone, Palermo, Messina, Noto, Niscemi, S.Teresa Riva, Floresta, Gela, Licodia Eubea, Palazzolo Acreide, Montelepre, Castelbuono, Caltanissetta, Gela, Castel di Judica.

Altri 40 hanno aderito successivamente assieme al Parco dei Nebrodi e a varie Riserve e Associazioni (INU, Federtrek, MdF, …). Fuori dalla Sicilia ha aderito anche il Parco Naturale di

Portofino.

Il progetto, nato in Sicilia, si prefigge di fare rete tra i comuni che diventano “Custodi” della Macchia Mediterranea, impegnandosi ad elaborare programmi di tutela del ricco patrimonio naturalistico presente, soprattutto,

sul territorio regionale (“hotspot” o punti caldi di biodiversità). La tutela è dettata dalla necessità di attuare una selvicoltura di prevenzione per limitare e regolamentare lo sfruttamento antropico, contrastare gli incendi, prevalentemente dolosi, ed altri abusi. Il progetto, altresì, persegue strategie finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici (siccità e desertificazione, in particolar modo) e al potenziamento della suddetta cenosi vegetale in un’ottica anche di cattura della CO2.

In merito alla Giornata Nazionale degli Alberi del 21 novembre 2018 3 sono i punti qualificanti della Legge 10/2013:

a) Catasto degli Alberi Monumentali: l’art. 7 della Legge 10/2013 riporta le “disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico,monumentale, storico e culturale” e a tal fine si definiscono i criteri per identificare un albero monumentale, rendendoli univoci ed omogenei su tutto il territorio nazionale (La specie monumentale più rappresentata in Italia e’ la Roverella (Quercus pubescens), con 210 esemplari (Lisa,2011; https://goo.gl/vQsS3b);

b) Un albero per ogni neonato: a proposito della messa a dimora di nuovi alberi, la Legge 10/2013, all’art.2 cerca anche di rivitalizzare la legge n.113 del 29 gennaio 1992, quella sull’obbligo per il comune di residenza di porre a dimora nel territorio comunale un albero per ogni neonato: se da una parte l’obbligo riguarda ora i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, entro 6 mesi non più 12 dalla registrazione del bimbo all’anagrafe, dall’altra tale obbligo e’ esteso anche a “ciascun minore adottato”;

c) Bilancio Arboreo: introducendo l’art.3 bis, la Legge 10/2013 fa esplicito riferimento all’obbligo per i Comuni, entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa, di censire e classificare gli alberi piantati nel proprio territorio e per il Sindaco, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, di rendere noto il bilancio arboreo del comune, ossia il rapporto tra numero di alberi piantati al principio ed al termine del suo mandato, dando anche conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane. Una misura, quindi, dell’impegno “verde”, di quanto ciascun Sindaco abbia effettivamente contribuito a migliorare,attraverso questa specifica misura, il patrimonio arboreo della propria città.