Gioia Tauro (RC): Rinascimento Gioiese promuove la Consulta delle Associazioni ed il Dialogo Comune tra Categorie e Comitati di Quartiere

4 ottobre 2018 22:37

Rinascimento Gioiese promuove la Consulta delle Associazioni ed il Dialogo Comune tra Categorie e Comitati di Quartiere

Il dialogo corale per la coesione sociale è il motore propulsore per il riscatto della nostra città. Solo l’impegno sentito e costante dei cittadini può invertire la rotta, e permettere a Gioia Tauro di riconquistare la sua dignità civica.

Rinascimento Gioiese ha deciso, in virtù di ciò, di proporsi come capofila in un processo di aggregazione che in questo momento è necessario, se non fondamentale, per migliorare le condizioni sociali di una comunità i cui cittadini sono oramai demoralizzati . L’idea è quella di rinvigorire i comitati di Quartiere, le Categorie e le realtà Associazionistiche e formare una grande consulta che serva per riscoprire l’orgoglio d’appartenenza e lo spirito collaborazionista, ed anche per facilitare il lavoro del prossimo sindaco, creando i presupposti per una vera alleanza con i cittadini, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti.

Il Presidente di Rinascimento Gioiese, Christian Carbone, coadiuvato dall’intellettuale ed artista Annaluana Tallarita, promuoverà un pubblico incontro per il giorno 30 Novembre 2018 presso la Sede del Movimento sita in Via D’Annunzio, in cui potranno essere esposte le idee di tutti, e dare il via “all’Associazione delle Associazioni”.