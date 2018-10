Gioia Tauro, evade dai domiciliari: arrestato 37enne [NOME e DETTAGLI]

29 ottobre 2018 18:59

La Polizia di Stato arresta un 37enne per evasione dalla misura restrittiva della detenzione domiciliare a Gioia Tauro

Ieri, il personale del Commissariato di Polizia di Stato. ha arrestato Alessandro Berlingeri, 37enne di Gioia Tauro, con precedenti penali per furto aggravato, per evasione dalla detenzione domiciliare alla quale era sottoposto.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso l’uomo lontano dall’abitazione nella quale si doveva trovare per scontare la misura restrittiva ed hanno proceduto agli obbligatori provvedimenti di polizia conseguenti, per altro in un soggetto già abituato a tali violazioni.

L’attività svolta è il risultato dell’attenzione rivolta dalla Polizia di Stato al contrasto ai reati in genere e al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive, finalizzato alla prevenzione della commissione di ulteriori reati da parte degli stessi.