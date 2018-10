A Milazzo la festa dei maghi e delle streghe: torna “Hogwarts a Gigliopoli”:

22 ottobre 2018 15:21

Dopo il grande successo dello scorso anno, a Milazzo ritorna la cena a tema insieme a tutti i professori della scuola di magia più famosa del mondo

La fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre regaleranno a Gigliopoli grandi occasioni d’incontro e divertimento. Tante sono, infatti, le iniziative che bollono in pentola per questo periodo fervido di attenzioni nei confronti di eventi che possano aiutare la “Città dei bambini spensierati” a riassaporare l’essenza stessa del luogo e ad espletare le finalità del progetto per le quali è sorta questa meravigliosa realtà. Per questo motivo tutto il ricavato delle manifestazioni sarà interamente utilizzato a sostegno delle attività portate avanti dall’Associazione Il Giglio.

Si inizierà il 28 Ottobre con “Il mercato di Gigliopoli – I sapori della terra”. Un’iniziativa in collaborazione con commercianti, imprenditori e amanti delle novità di Milazzo e dintorni, che si svolgerà domenica mattina dalle 9.00 alle 14.00. Si tratta di un evento che ha come obiettivo quello di creare un’occasione di incontro e condivisione, in cui si costruire fiducia e diffondere consapevolezza; è una piazza, dove poter scambiare quattro chiacchiere e fare una passeggiata insieme; uno spazio aperto in cui far correre e divertire i bambini; un crocevia in cui far nascere e costruire storie; ma è soprattutto un mercato contadino, costellato di artigiani e gente che agendo secondo i sapori antichi, costruisce il progresso, il futuro buono, consapevole e attento. Durante la giornata sarà possibile usufruire del bar di Gigliopoli, mentre per il pranzo si potranno gustare ottimi piatti caldi, insalate e dolci.

A seguire il 31 ottobre, Gigliopoli ospiterà “La Festa dei maghi e delle streghe”. In occasione di Halloween, l’evento – incentrato sul mondo di Harry Potter e dedicato ai più piccoli – sarà animato da laboratori di magia, pesca di beneficenza, festa danzante e punto ristoro dove i genitori potranno passare un pomeriggio insieme ai loro figli, a partire dalle ore 17.30.

Per concludere , il 3 Novembre si procederà con la II edizione della “Cena ad Hogwarts”. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna la cena a tema insieme a tutti i professori della scuola di magia più famosa del mondo. Dalle ore 20.00, sarete catapultati direttamente nei luoghi della saga harrypottiana per vivere un’esperienza magica: ricche e genuine portate vegetariane saranno condite da divertimenti e giochi. La cena a tema si articolerà come una sfida tra le quattro casate, ma solo una di queste vincerà. Tante altre sorprese vi attenderanno…ma ci riserviamo di invitarvi direttamente a Gigliopoli – prenotando al numero 090/9281274.