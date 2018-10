Giardini Naxos: cala il sipario sulla XVIII edizione del premio “Il Convivio”

26 ottobre 2018 21:11

Circa 90 gli autori a Giardini Naxos rappresenteranno con il loro impegno di scrittori, studiosi, poeti e artisti della cultura italiana e straniera

Domenica ventotto ottobre con la cerimonia di consegna dei premi si chiude la diciottesima edizione del premio letterario internazionale “Il Convivio”, organizzato dall’omonima Accademia. Anche questa edizione si svolgerà nella turistica città di Giardini Naxos. Saranno circa 90 gli autori presenti che rappresenteranno con il loro impegno di scrittori, studiosi, poeti e artisti non solo la cultura italiana, ma anche quella straniera.

Gli autori stranieri presenti saranno: Monique Mazreku, (Lugano – Svizzera); Maria Dulce Kugler, (Belgio); Cleonice Bourscheid (Porto Alegre – RS – Brasile); Alexandru Solomon (San Paolo – Brasile) e Irina Costantinescu (Bucarest). La kermesse che sarà coordinata dal presidente dell’Accademia, Angelo Manitta, si svolge nella sala convegni dell’hotel Caesar Palace. La giuria presieduta, da Carmela Tuccari, era composta da 21 membri: Francesca Luzzio, Adriana Repaci, Sabato Laudato, Beatrice Torrente, Adalgisa Licastro, Aurora De Luca, Tania Fonte, Nunzio Trazzera, Maristella Dilettoso, Lucia Paternò, Norma Malacrida, Antonia Izzi Rufo, Giuseppe Manitta, Alain Machet (Francia), Sonia R. Sanchez (Spagna), Carolina Monteiro (Portogallo), Vittorio Verducci, Ferruccio Gemmellaro, Cinzia Oliveri, Maria Elena Mignosi, Enrico Fichera.

I primi premiati nella sezione racconto inedito sono: 1) Maria Concetta De Marco,”Milada”, Agrigento; 2) Giovanni Macrì, R.B.M.K., Barcellona (ME); 3) Patrizia Gradito – Nicola Viceconti, “Stella stellina, la notte si avvicina”, Ciampino (RM); 4) Mugnano Maria Carmela, “Il ragazzo del binario 15”, Roma; 5) Guglielmo Piras, “Il sogno di Anna”, Sinnai (CA); 5) Nicolina Ros, “La prova del nove”, San Quirino PN. I primi premiati della Sezione Teatro inedito: 1) Aldo Cirri, “Il segreto dei Kennedy”, Roma; 2) Rosa Mingoia, “Rosalia de’ Sinibaldi”, Palermo; 3) Massimo Zona, “Recita di Natale”, Calvi Risorta (CE); 4) Italo Schirinzi, “A catapecchia ca vali oru”, Piombino (LI); 5) Matteo Cristiani, “Dentro le mura, Modena”. Sezione Teatro edito: 1) “Emir Sokolovic, Paride o È inutile crocifiggere Cristo”, Zenica – Bosnia; 2) Patrizio Pacioni, “La verità nell’ombra”, Brescia; 3) Maria Grazia Bajoni, “Tadmor”, Monza (MI). Sezione Romanzo inedito: 1) Fortunata Cammilleri, “Il ritorno nell’isola di Demetra”, Bologna; 2) Fabio Muccin, “Fiore di gelsomino”, Casarsa PN; 3) Giorgio Diaz, “Il mondo non si afferra”, Firenze; 4) Rodolfo Maggio, “Il prezzo della sposa”, Milano; 4) Marco Maria Vilucchi, “ITDL – I talenti di Lili”, Roma; 5) Italo Caruso, “Quell’attimo di razionale follia”, Palermo. 5) Antonio Micalizio, “Immobile Sofia! L’amore, la capra, la guerra”, Siracusa. Sezione silloge di poesie inedite: 1) Maria Teresa Infante, “Collisione d’interni”, San Severo (FG); 2) Generoso Simeone, “I fiori del giardino di ninfa ed i miei pensieri”, Roma; 3) Schembari Giuseppe, “Un vivere alterno”, Ragusa; 4) Evoli Angela Daniela, “Verso chiuso”, Augusta (SR); 5) De Renzis Donato, “Riflessi”, Ferrazzano (CB).

Sezione Libro edito Narrativa: 1) Cingi Marina, “Sindrome dei sopravvissuti”, Parma; 2) Varnadi Ceriello Luciano, “Il segreto di Chopin”, Sirignano (AV); 3) Viola Gianni Eugenio, “Il diavolo a Goredo”, Roma; 4) Caldaretti Sergio, “Misteri solubili”, Roma; 5) Cinardi Alessandra, “Vita e la coppa della resurrezione”, Roma;

Libro edito Saggio: 1) Nicoletta Corsalini, “Oriana Fallaci. Amore, vita e morte nelle sue opere”, Agliano (PT); 2) Francesco Felis, “Italia unita o disunita?”, Genova; 3) Franco Roberto, “La geologia nella divina commedia”, Gangi. Premio speciale della giuria a Maria Cristina Martini, “Fontanelle romane”, Roma.

Sezione Poesia Inedita: 1) Francesco Celi, Appeso a un aquilone, Padova; 2) Teresa Vadalà Fierro, “Vecchio clochard”, Messina; 3) Carlo Molinari, “Il gelo nelle vene”, Conegliano (TV); 4) Angelo Abbate,”I bambini siriani”, Bagheria (PA); 5) Vizzini Pietro, “Le rondini di Madè”, Capaci (PA).

Sezione Pittura scultura: 1) Renzo Tonello, “ Il nostro tempo”, Cavaglià (BI); 1) Bonfanti Adelaide, “Dolcissimo abbraccio”, Airuno (LC); 2) Sebastiano Mendola, “Sul treno”, Lentini; 3) Alberto Crapanzano, A pirrera, Favara (AG); 4) Nina Esposito, “Sorrisi in apnea”, Casal di Principe (CE); 5) Giacinto Cargnoni, “Spiaggia senza cielo”, Brescia. Premio speciale per la scultura “Ecce homo” a Armocida Corrado, Gioiosa Jonica (RC). Sezione opera musicata: 1) Rosa Maria Di Salvatore – Alberto Tomarchio, “Ancora una carezza”, Catania; 1) Salvia Enzo – Fiore Antonio, “Io e te”, Torrenova (ME); 2) Romano Cinzia La Duca – Calogero Cangelosi, “Amuri senza vuci”, Palermo; 3) Giuseppe Stillo, “Come un uccello che vola”, Sant’andrea Ionio (CZ). Libro d’Argento Il Convivio 2018 a: Santo Consoli, “Spazio vitale”, Catania; Salvatore Caponnetto, “I cavalieri delle nuvole”, Ragalna; Giuseppe Tamburello, “Origini della vita”, Cuggiono (MI).

Sezione Libro edito Poesia: 1) Sella Lidia, Strano virus il pensiero, Milano; 2) Paride Mercurio, La persistenza del tempo, Borgo Ticino (NO); 3) Stefano Serri, “Manicomio lirico”, Fiorano (MO); 4) Maurer Brina, “Neraneve e i sette cani”, Attimis (UD); 5) Contoli Antonio, Calendhaiku, Roma. Dei finalisti, menzionati e segnalati saranno presenti: Liliana Bellia, Catania; Anna Maria Costarella, Acireale. Mariella Di Mauro, Acireale; Mariella Scuderi, Mascalucia; Giorgio Passalacqua, Palermo; Carmen Toscano, Biancavilla; Lina Giuffrida, Catania; Pina Ardita, San Giovanni La Punta (CT); M. Rosaria Franco, Melizzano (BN); Letizia Di Benedetto, Scordia (CT); Davide Insaidi, Roma; Gianni Montalbano, Catania; Luigia Indelicato, Catania; Paolo Fiorletta, Avola; Rosalba Di Pietro, Messina; Cinzia Pitingaro, Castelbuono (PA); Rosaria Lo Bono, Termini Imerese (PA); Giuseppe Milella, Acquaviva delle Fonti (BA); Spiaggia Gianna, San Cataldo (CL); Giuliano Bottani, Tivoli Terme (RM); Massimiliano Ivagnes, Roma; Roberta Mezzabarba, Viterbo; Cinzia Aloisi, Taormina; Mirko Gloriani, Fiumicino (RM) ; Nuccia Isgrò, Milazzo; Peppino Burgio, Ragusa; Adalpina Fabra Bignardelli, Palermo; Giusi Baglieri, Catania; Giulia Maria Sidoti, Barcellona (ME); Melania Vinci, Catania; Paola Cozzubbo, Giarre; Angela Bono, Catania; Luigina Gabriele, Pantelleria (TP); Salvatore Greco, Biancavilla (CT); Elisa Scaminaci , Pedara (CT); Liliana Moreal, Catania; Elvira Domenica Muscarella, Cerda (PA); Salvatore Granata, Misterbianco (CT); Roberto Vitali, Sarnico (BG); Salvatore Gugliuzza, Cefalù (PA); Alice Maria Giordano, Caltanissetta; Carmelo Di Stefano, Modica; Nunzio Spitalieri, San giovanni la Punta; Maria Tindara Sapienza, Palermo ; Agata Anna Valenti, Catania; M. Grazia Falsone, Palermo; Maria Luisa Robba, Palermo ; Carmela Caminiti, Santa Teresa di Riva (ME); Isabella Cunsolo, Catania; Maria Privitera, Giarre; Angela Alibrandi, Messina; Eleonora Russo, Santa Maria Capua Vetere (CE); Giovanni Gugliuzza, Cefalù (PA); Salvatore Di Vincenzo, S. Domenica; Maria Santarsiero, Scanzano Jonico (MT) .