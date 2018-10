Funghi, come capire se sono velenosi? A Reggio Calabria gli esperti svelano tutti i segreti per riconoscerli. Al via la mostra micologica

19 ottobre 2018 19:48

Torna la mostra micologica “Città di Reggio Calabria”: esperti illustreranno le caratteristiche delle varie entità fungine esposte, svelando segreti e trucchi per distinguere le specie commestibili da quelle non commestibili o peggio ancora da quelle velenoso mortali

L’attuale Amministrazione Comunale promuove da anni, assieme alle Associazioni che operano sul territorio, numerose iniziative volte a diffondere alla cittadinanza informazioni serie ed autorevoli ma nel contempo anche chiare e di facile comprensione.Partendo da questo presupposto il Comune di Reggio Calabria intende ospitare e promuovere, in collaborazione con il Gruppo Micologico Ambientale e Culturale Reggino, la “XXVI Mostra Micologica “Città di Reggio Calabria”.

Per l’occasione domenica 21 ottobre 2018, alle ore 09.00, sarà allestita, presso la galleria comunale di Palazzo San Giorgio, un’esposizione dei vari funghi raccolti nelle diverse località dell’Aspromonte.

La rassegna rappresenta un motivo di incontro tra gli appartenenti al Gruppo Micologico Reggino e tutti coloro che amano la natura nei suoi vari aspetti, o che semplicemente hanno il desiderio di “saperne qualcosa di più” in merito ad un Regno di esseri viventi troppo spesso tenuto in considerazione solo in quanto correlabile ai nostri pasti più raffinati. Occasione questa in cui verrà data alle varie specie fungine esposte, una loro collocazione ben precisa nel contesto ecologico: il fungo non più soltanto “frutto del sottobosco” da portare a tavola, ma organismo facente parte integrante del bosco stesso, con tutta una serie di problematiche legate tanto alla sua funzione di decompositore, quanto a quella di indicatore biologico.

Mostra quindi all’insegna di un’educazione ambientale rivolta ad un pubblico eterogeneo, caratterizzata da un linguaggio semplice facilmente comprensibile anche da parte dei “non addetti ai lavori”.

Nel corso della manifestazione, che rimarrà aperta sino alle ore 20:00, sarà garantita la presenza di esperti che illustreranno le caratteristiche delle varie entità fungine esposte, svelando segreti e trucchi per distinguere le specie commestibili da quelle non commestibili o peggio ancora da quelle velenoso mortali.