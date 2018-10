Appuntamento con la storia a Messina: a Forte Cavalli le celebrazioni in memoria della Grande Guerra

18 ottobre 2018 16:22

A Messina fervono i preparativi per la manifestazione Interforze che si svolgerà domenica 28 ottobre a Forte Cavalli, nell’ambito dell’inaugurazione della stagione museale “Il Forte e la Storia” – 2018/19, la Manifestazione è inserita nel calendario degli eventi commemorativi conclusivi del Centenario della Grande Guerra, coordinati dalla Prefettura, che avranno il loro culmine nella cerimonia ufficiale del 4 novembre.

La Piazza d’armi di Forte Cavalli, sede del Museo Storico, ospiterà l’esibizione delle Fanfare e delle Bande Musicali appartenenti al 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, alla Brigata “Aosta”, alla Marina Militare e del Coro del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina; atteso il sorvolo di un elicottero con il Tricolore.

Proprio per l’organizzazione dell’evento, rivolto alla cittadinanza, si è svolta in questi giorni, presso il Comando Interregionale dei Carabinieri, una riunione operativa a cui hanno preso parte i rappresentanti dei Comandi Militari provinciali e le Associazioni che saranno di supporto alla manifestazione; contestualmente, per la definizione degli aspetti tecnici e logistici,sono in corso attività di ricognizione e coordinamento fra i vari Comandi, il Comune, la città Metropolitana e il personale del Museo di Forte Cavalli .

Commemorare per ricordare e non dimenticare la Prima Guerra Mondiale, il più grande massacro di uomini che la storia ricordi, ha lasciato segni indelebili nella storia dei popoli europei. L’ex Batteria “Monte Gallo” (intitolata in seguito al Generale Cavalli), è inserito nell’elenco della Regione Siciliana dei luoghi della memoria, legati alla Grande Guerra. Tra il 1917 e il 1918, concorse con le sue artiglierie alla difesa costiera dello Stretto, cercando di fronteggiare le insidie dei sottomarini tedeschi, responsabili di numerosi siluramenti di naviglio in transito.

Il secondo appuntamento con la storia e la cultura del 2018, si svolgerà domenica 11 febbraio, l’importante struttura sarà fruibile al pubblico dalle ore 9.30 alle 12.30. Il Museo aprirà le sue sale, per riscoprire la storia dei Forti Umbertini e della Difesa dello Stretto di Messina, approntata per l’inizio della Grande Guerra e che testò la sua efficacia durante la prima e la seconda guerra mondiale, in particolare durante i bombardamenti anglo-americani del 1943. I visitatori saranno accompagnati da esperti; sarà possibile vedere filmati d’epoca e la più completa collezione di munizionamento sganciato dalle “Fortezze volanti” su Messina al termine della “Campagna di Sicilia” del 1943. La piazza d’armi, la rinomata Base Scout, le sale mostre e il “Museo della Fortificazione Permanente dello Stretto di Messina”, consentono oggi al vasto pubblico di appassionati, curiosi, studenti e turisti, di godere di uno spazio attrezzato e dello spettacolare scenario dello Stretto, che si può ammirare dagli ampi spalti della Fortezza.