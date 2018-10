Sabato 10 novembre giornata del veterano a Firenze

29 ottobre 2018 22:24

Si annuncia una giornata di grandi premiazioni sabato 10 novembre a Firenze, in occasione della Festa del Veterano dello Sport indetta dalla sezione toscana presieduta da Massimo Padovani. Numerosi i riconoscimenti assegnati, a cominciare dall’Atleta dell’Anno, Lorenzo Bacci tiratore di carabina campione del mondo universitario, alla Giovane Emergente Larissa Iapichino campionessa italiana allievi di salto in lungo e pentathlon, al premio per la Pace intitolato ad Armando Frigo e Bruno Neri, due calciatori della Fiorentina barbaramente trucidati dai nazi-fascisti durante la seconda guerra mondiale. E ancora a numerosi altri riconoscimenti speciali, di cui verrà fornito ampio resoconto.