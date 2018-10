Pallavolo: buon punto in trasferta per l’Expert Ekuba Volley

27 ottobre 2018 22:00

È una prova positiva quella dell’Expert Ekuba Volley Palmi sul campo della Assitec Volleyball Sant’Elia, che consente alle ragazze di coach Celi di conquistare il primo punto nel campionato di serie B1 femminile. La trasferta in Ciociaria porta con se buone indicazioni per il futuro, con le ragazze dell’Expert Volley brave a combattere punto dopo punto contro una squadra agguerrita e determinata a portare a casa il risultato. Le ragazze in divisa Blu – Arancio scendono in campo subito con il piglio giusto, portandosi a casa il primo Set con la giusta determinazione. Dopo due Set combattuti ma vinti dalle padrone di casa, le ragazze di coach Celi tornano in partita prendendosi un quarto Set giocato con la giusta qualità e la giusta cattiveria. Il quinto Set è di nuovo delle Ciociare, che portano a casa la vittoria e due punti per la classifica. Per l’Expert invece arriva un punto che fa tanto morale, anche perché conquistato in condizioni fisiche non ancora ottimali. 17 i punti messi a segno da Nadia Di Tommaso, top scorer della squadra, seguita dal capitano Alessia Travaglini con 13 punti e Lara Floridi, autrice di 11 punti. 77% di ricezione positiva per Federica Barone, ancora autrice di un’ottima gara. Ma ancora prima dei singoli, è la prestazione di gruppo a dare buone indicazioni in vista della prossima sfida, il derby da disputare in casa contro Volley Lamezia.