Niente mostri e spazzini zombie al Giardino di Montalto, annullato l’Escape Garden di Puli-Amo Messina: attivisti accusati di blasfemia e di fare messe nere

26 ottobre 2018 16:30

I volontari di Puli-Amo Messina annullano l’escape garden al Giardino di Montalto: “Siamo stati accusati di aver profanato un luogo sacro”

“Siamo stati accusati di organizzare messe nere, di aver profanato un luogo sacro, di non aver rispetto per le istituzioni. L’atmosfera di festa e allegria, che aveva finora coinvolto oltre 250 partecipanti al gioco, si è rapidamente trasformata in un acceso e immotivato conflitto, dal quale abbiamo preferito tirarci fuori. Del resto a noi NON interessa abitare e recuperare luoghi che non possono essere vissuti da TUTTI i cittadini e dai turisti, solo perchè ammorbati da eccessivi pregiudizi. Non ci interessa e non ci sostituiamo alle istituzioni che hanno il dovere di mantenere pulita la nostra città, semmai suppliamo a tutti i nostri concittadini immobili e insensibili alla cura e alla Bellezza della nostra città“- è quanto raccontano con rammarico gli attivisti di Puli-Amo Messina, che per la giornata di Halloween avevano organizzato l’ Escape Garden al giardino di Montalto: i volontari travestiti da mostri e zombie avrebbero dovuto darsi appuntamento per trascorrere una pomeriggio alternativo nell’area verde attigua all’omonima chiesa, fino a qualche mese fa gestita dalla curia. Ma gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’evento.

“L’escape garden- spiegano gli attivisti- doveva essere un gioco di ruolo diviso lungo le diverse terrazze del Giardino; il significato, come per le passate iniziative, mirava alla riscoperta e valorizzazione del piccolo parco urbano, riaperto alla collettività dopo anni di abbandono grazie ad un ciclopico intervento di pulizia durato circa sei mesi. L’intento di Puli-AMO Messina è stato tuttavia travisato e le accuse – talvolta gravissime – ricevute nel corso delle ultime settimane, hanno trasformato un gioco per grandi e piccini in un autentico caso cittadino.

Per tali ragioni i volontari sabato 27 ottobre alle ore 10.30, hanno indetto una presso il Giardino di Montalto (via Dina e Clarenza, 14). “L’incontro con la stampa servirà all’Associazione per spiegare l’incredibile stato di tensione costruito contro la No Profit.Certamente l’opera meritoria di Puli-AMO Messina non è stata compresa e anche di questo si dovrà prender atto“.

L’incontro con la stampa sarà inoltre occasione per fare il punto della situazione circa il futuro del piccolo parco urbano, anche alla luce delle recenti pressioni mosse ai danni dell’Associazione.