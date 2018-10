Eolie e Turismo, buoni i riscontri dal TTG di Rimini: adesso si punta al World Travel Market di Londra

15 ottobre 2018 10:37

Tra gli obiettivi prioritari quello di lavorare a posizionare e far comprendere i reali punti di forza del prodotto Eolie: vulcani e natura, eventi culturali e storia enogastronomia e tradizioni popolari. Un mix unico di ingredienti preziosi concentrati in un arcipelago patrimonio dell’umanità

Le Isole Eolie si presentano al TTG con la Aeolian Islands Destination Marketing Company; società che nasce su input di Federalberghi Isole Eolie per la promozione del territorio eoliano in Italia e all’estero. Nell’occasione, 32 gli operatori turistici rappresentati: oltre a diverse strutture ricettive nelle varie isole dell’arcipelago, anche guide naturalistiche, turistiche e vulcanologiche, società di navigazione per le escursioni in barca tra le isole dell’arcipelago, case vinicole, produttori di capperi e persino uno stabilimento balneare.

“L’obiettivo è quello di facilitare l’incontro domanda e offerta, ha commentato Christian Del Bono. Da una parte creiamo occasioni di visibilità per gli operatori turistici locali. Dall’altra presentiamo un’offerta integrata ai buyer nazionali ed esteri, offrendo preziosi spunti e suggerimenti agli operatori turistici desiderosi di far conoscere le Eolie ai visitatori nelle diverse chiavi di lettura del territorio. Un’attenzione particolare viene posta agli aspetti logistici per ridurre i tempi di viaggio e migliorarne le modalità in base ai luoghi di provenienza del turista”.

Rimini rappresentava un test importante per noi e i riscontri sono stati positivi. Gli intermediari del settore trovano in noi un valido alleato a costo zero, mentre gli operatori locali sanno di poter contare su un servizio di promozione che oltre agli interessi dei partecipanti cura anche e soprattutto quelli dell’arcipelago. Rimane, infatti, tra gli obiettivi prioritari quello di lavorare a posizionare e far comprendere i reali punti di forza del prodotto eolie: vulcani e natura, eventi culturali e storia enogastronomia e tradizioni popolari. Un mix unico di ingredienti preziosi concentrati in un arcipelago patrimonio dell’umanità.

Al TTG abbiamo presentato la nostra brochure in lingua inglese, aggiornata e fresca di restyling. Il prossimo appuntamento sarà il WTM di Londra. Anche in quell’occasione contiamo di coinvolgere un buon numero di operatori per presentare al meglio la destinazione turistica Isole Eolie.