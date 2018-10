Eolie, Liberty Lines: “il 1° Novembre garantito il servizio a pieno regime”

31 ottobre 2018 22:30

La Liberty Lines informa che nella giornata di domani, giovedì 1 novembre, l’aliscafo Eraclide in servizio alle isole Eolie verrà sostituito da un altro aliscafo della propria flotta, l’Ettore, confermando la regolarità del servizio e senza alcun disagio per i passeggeri. L’Eraclide infatti, nella serata di mercoledì 31 ottobre, ha urtato con la propria ala contro la banchina del Porto di Vulcano a causa probabilmente delle forti raffiche di vento e rientrerà in cantiere per le opportune verifiche. Nessun problema per i pochi passeggeri dell’aliscafo proveniente da LIpari che sono tranquillamente sbarcati sull’isola.