Maltempo a Messina, paura per due enduristi: motociclisti salvati e trasportati al Policlinico

4 ottobre 2018 15:36

Salvati due enduristi: motociclisti trasferiti al Policlinico di Messina

Paura per due motociclisti catanesi nei boschi di Antillo a Messina. I due, a causa di un violento nubifragio, hanno avuto un incidente e sono riusciti a trovare riparo in un casolare abbandonato della zona. A soccorrerli i volontari del Cnsas di Etna Nord, i militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, i vigili del fuoco di Mojo Alcantara (Me) e appartenenti al Corpo Forestale Regionale di Savoca (Me). I due sono stati soccorsi in ambulanza e trasferiti al Policlinico di Messina.