Emergenza alberi a Messina, 600 mila euro per la potatura: si riunisce la I^ Commissione a Palazzo Zanca

29 ottobre 2018 12:28

Emergenza alberi a Messina: quest’anno in bilancio sono disponibili per la sola potatura 600.000 euro, per il 2019 e il 2020, 3 milioni di euro annui, programmati gli interventi

La 1^ Commissione del Consiglio Comunale con delega all’arredo urbano, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, si è occupata stamane della programmazione degli interventi di potatura a Messina, alla presenza dell’arch. Denaro, funzionario del Dipartimento e direttore dei lavori.

“Dal dibattito – afferma Gioveni – è emerso intanto un quadro economico-finanziario migliore rispetto agli anni precedenti, in quanto quest’anno in bilancio sono disponibili per la sola potatura 600.000 euro, mentre per il 2019 e il 2020 addirittura 3 milioni di euro annui, ivi compresi però anche i vari interventi previsti in generale per il decoro urbano, grazie ai quali il Dipartimento sta per affidare il servizio.

Anche a seguito delle emergenze e del rischio crollo in molte zone – prosegue il presidente – sono diverse le priorità; fra queste l’arch. Denaro ha evidenziato la necessità di intervenire in via Tommaso Cannizzaro (dove gli alberi superano in altezza anche i punti luce), via Campo delle Vettovaglie, piazza S. Vincenzo, piazza Duomo ecc.

La novità di quest’anno – evidenzia ancora Gioveni – è la presenza di ben 5 agronomi, coordinati dal dott. Saverio Tignino, il cui incarico però è a titolo oneroso, con un compenso di 25.000 euro cadauno (per Tignino è maggiore e comunque inferiore ai 40.000 euro), i quali hanno il compito di monitorare l’intero territorio stabilendo le priorità.

La Commissione – conclude Gioveni – nel chiedere una maggiore attenzione anche alle periferie, si è autodeterminata di riconvocare durante il periodo dei lavori di questo appalto sia l’arch. Denaro che l’agronomo coordinatore Tignino, per fare il punto della situazione sugli interventi già effettuati e quelli da effettuare in base alle eventuali future criticità.