Elezioni Comunali: domenica al voto Tropea, Rizziconi e Nicotera

20 ottobre 2018 22:00

Sono tre in Calabria i comuni, sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso, dove si tornerà alle urne domani per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Al voto saranno chiamati i cittadini aventi diritto di Nicotera e Tropea, in provincia di Vibo Valentia e Rizziconi a Reggio Calabria. A stabilire la tornata elettorale, che mette fine al periodo di commissariamento degli enti, è stato un decreto dell’8 agosto scorso firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle 23 di domenica 21 ottobre. Per nessuno dei tre comuni interessati al turno elettorale straordinario è previsto il ballottaggio essendo tutti gli enti locali interessati con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.