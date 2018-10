Elezioni comunali Rizziconi (Rc): ecco le modalità di voto [INFO e DETTAGLI]

17 ottobre 2018 09:49

Reggio Calabria: la Prefettura rende noto che le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Rizziconi, si svolgeranno domenica 21 ottobre 2018, dalle ore 7.00 ore 23.00

La Prefettura di Reggio Calabria rende noto che le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Rizziconi, si svolgeranno domenica 21 ottobre 2018, dalle ore 7.00 ore 23.00. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 4 novembre 2018. Le elezioni riguardano il Comune per il quale il periodo di commissariamento per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso scade nel secondo semestre dell’anno in corso.

Le operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 23.00 di domenica 21 ottobre 2018, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

Come si vota

Sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it è possibile consultare le modalità di voto per le elezioni comunali.

Corpo elettorale

Le elezioni comunali nel Comune interesseranno complessivamente 7135 elettori, di cui 3500 di sesso maschile e 3635 di sesso femminile; le sezioni elettorali istituite saranno 8.

Tessera elettorale

Si ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente. Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 19 e sabato 20 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e domenica 21 ottobre per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00). Gli elettori sono invitati a verificare sin d’ora di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto; ciò al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Si rammenta che, per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all’art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Pertanto, l’elettore all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale dovrà consegnare al Presidente del seggio le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno restituite all’elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto. Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato). All’interno del seggio sarà affisso un apposito avviso del seguente tenore: “Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”.

Affluenza alle urne e risultati elezioni

I dati sull’affluenza degli elettori alle urne delle ore 12, 19 e 23 e sui risultati degli scrutini saranno consultabili nei siti www.interno.gov.it, http://elezioni.interno.it e www.prefettura.it/reggiocalabria/