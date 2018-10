28 ottobre 2018 23:28

Elezioni Brasile: Jair Bolsonaro si prepara alla vittoria, nonostante il suo sfidante Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, abbia provato a incalzarlo

Jair Bolsonaro si prepara alla vittoria nelle elezioni in Brasile, nonostante il suo sfidante Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, abbia provato a incalzarlo, erodendo giorno dopo giorno voti e consensi. ll candidato di estrema destra Jair Bolsonaro si è imposto su Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, con il 56% contro il 44%, secondo i primi exit poll della Ibope, diffusi dopo la chiusura dei seggi per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile.