Motta San Giovanni (Rc): la lettera aperta dei dipendenti Eco Services

23 ottobre 2018 18:36

Lettera aperta dei dipendenti Eco Services di Motta San Giovanni alle istituzioni locali

Ecco la lettera aperta dei dipendenti Eco Services rivolta alla Prefettura, Regione Calabria, Città Metropolitana, Comune di Motta San Giovanni, Amministrazione Giudiziaria Eco Services

“Ci eravamo illusi. Per un attimo, avevamo pensato che i riflettori fossero tornati a puntare la località Comunia del Comune di Motta San Giovanni per riportare in auge la vicenda dell’impianto di compostaggio gestito da diversi anni dall’Amministrazione Giudiziaria della Eco Services. Dopo quasi un anno senza stipendio e ormai diversi mesi senza essere neppure formalmente dipendenti dell’azienda, ci ritroviamo, invece, a leggere di progetti di ampliamento dell’adiacente discarica e della conseguente riproposizione di metodi ormai anacronistici di smaltimento rifiuti (si fa per dire), quali l’interramento e l’abbancamento. Tutto questo mentre l’impianto di recupero fanghi, ad impatto pressoché nullo, continua ad essere chiuso per beghe di natura urbanistica, peraltro stranamente ignorate dal Comune di Motta San Giovanni per lustri. L’impianto, giova ricordarlo, ricopre (vorremmo parlarne ancora al presente) un ruolo unico in una regione guarda caso in procedura di infrazione per la depurazione. Così unico da impedire a maestranze ormai specializzate di rivolgersi ad una concorrenza che non c’è, per cercare un posto di lavoro. Speravamo in un cambio di rotta, dopo un’estate di divieti di balneazione e di analisi poco lusinghiere per le acque delle nostre spiagge, dopo aver letto dell’inchiesta che ha portato ai sigilli sui cancelli di quasi tutti gli impianti di depurazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un quadro che sa di emergenza bella e buona, nonostante qualcuno abbia goffamente provato a sostenere il contrario. Tra le varie contestazioni mosse ai gestori, il mancato smaltimento dei fanghi suona, alle nostre orecchie, come una certificazione, blindata a doppia mandata, della pubblica utilità del nostro lavoro. Una modesta consolazione, visto che questa situazione di limbo venutasi a creare impedisce agli Amministratori Giudiziari di raggiungere l’oggetto sociale – nonostante le numerose e pressanti richieste dei clienti, obbligati a rivolgersi fuori regione – e, conseguentemente, di reperire fondi utili al pagamento dei cospicui arretrati nei nostri confronti. Arretrati che costringono le nostre famiglie ad un periodo di sacrifici di cui vorremmo tanto intravedere la fine. Auspichiamo, pertanto, che chi di dovere faccia un deciso passo in avanti non tanto verso noi dipendenti e verso la situazione specifica – capiamo benissimo che i problemi di nove famiglie possano persino annoiare qualcuno – quanto verso il sacrosanto recupero integrale dei rifiuti organici, verso il tanto sbandierato consumo suolo zero. Verso un futuro che, ci teniamo a sottolinearlo, non è solo il nostro”.

I dipendenti della Eco Services s.r.l.