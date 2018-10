Droga a Milazzo: denunciato pusher 18enne [DETTAGLI]

25 ottobre 2018 13:11

Denunciato pusher a Milazzo e segnalato alla Prefettura di messina un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti

Nella serata di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Operativa di Milazzo hanno denunciato all’A.G., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne milazzese trovato, nel corso di un controllo, in possesso di 18 grammi di hashish.

In particolare i militari hanno notato un gruppetto di ragazzi che si erano appartati in una piccola piazzola sulla via panoramica che conduce a Capo Milazzo. Il controllo è stato immediato ed ha consentito di rinvenire nella disponibilità di un altro giovane ulteriori 3 grammi di hashish, quest’ultimo segnalato alla Prefettura di Messina per la violazione amministrativa della detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti.