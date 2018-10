Dissesto idrogeologico: l’eurodeputato Caputo porta Strasburgo il dramma della Calabria

23 ottobre 2018 19:53

L’eurodeputato nel corso del suo One Minute Speech: “Ancora una volta la Calabria paga prezzi altissimi, gli investimenti per la messa in sicurezza devono essere scorporati dal computo deficit/Pil“

“Il cambiamento climatico continua a mietere vittime e a causare ingenti danni. Ancora una volta colpito è il Sud Italia, in particolare la Calabria, che paga altissimo, anche in termini di vite umane, per la mancata tutela del territorio e il dissesto idrogeologico. L’Europa può fare la sua parte per la messa in sicurezza dei territori e per consentire di alle attività produttive di ripartire! “– Lo ha dichiarato Nicola Caputo, parlamentare europeo del Pd – Gruppo S&D, nel corso del suo One Minute Speech. L’intervento in seduta plenaria a Strasburgo che questa settimana ha voluto dedicare agli ingenti danni causati dal maltempo al Sud ed in particolare in Calabria. “Ero a Lamezia Terme proprio nelle ore in cui si sono abbattute le piogge torrenziali – spiega Caputo – ed ho potuto constatare con i miei occhi le devastazioni. Particolarmente colpito risulta il settore agricolo con infrastrutture, strutture aziendali e rurali che devono essere ripristinate al più presto per ripartire con i cicli produttivi e non compromettere ulteriormente il tessuto economico esistente. L’Italia è ormai ciclicamente vittima delle catastrofi ambientali – continua Caputo – e necessita urgentemente di un piano generale per la prevenzione di eventi del genere e la messa in sicurezza del territorio. L’Unione europea prevede fondi diretti e indiretti per la lotta al cambiamento climatico, ma non bastano. Chiedo – conclude l’eurodeputato Nicola Caputo – che vengano scorporati dal computo deficit/Pil gli investimenti destinati alla messa in sicurezza dei territori maggiormente colpiti dalla furia -non prevista fino a qualche anno fa – delle calamità dovute al cambiamento climatico”.