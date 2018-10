Un nuovo vertice sulla manovra è previsto oggi a Palazzo Chigi. Secondo alcune fonti del governo, il premier Giuseppe Conte ha convocato una riunione per fare il punto sulla Nadef. Al vertice dovrebbero partecipare

i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sia Conte che Di Maio e Salvini non torneranno Roma prima del pomeriggio di oggi dai rispettivi impegni. Secondo il Ministro Tria, nel caso lo spread arrivasse a 400 o a 500, ha affermato il ministro, “il governo farà quello che deve fare, come ha fatto Draghi”. Una risposta definita dalle opposizioni “apodittica”. “E’ una risposta apodittica – ha replicato Tria – perché è l’unica che si può dare”. “Finora non c’è stata una esplosione dello spread come alcuni paventavano”: certo “ai livelli attuali non è accettabile. Pensiamo che spiegando la manovra possa scendere a livello normale”. “Gran parte dell’incertezza viene dal piano B” che, ha sottolineato il ministro Tria “è già stato chiarito dal governo fino in fondo collegialmente”.discussioni”.